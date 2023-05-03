إصابة 7 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة على طريق الخارجة أسيوط بالوادى الجديد

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان، فى حادث مرورى، اليوم الأربعاء، بمركز الخارجة فى محافظة الوادى الجديد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى وتحرر محضرا بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى، إلى مدير أمن الوادي الجديد ، من إدارة المرور يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة في الطريق الواصل بين مركز الخارجة ومحافظة أسيوط، وتبين انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة الكيلو 180 طريق "الخارجة – أسيوط" أسفر عن إصابة كل من الصادق بيومى محمد 59 سنة، فتحية أحمد عبد اللاه 55 سنة، هناء أنور صديق 32 سنة، ياسمين أشرف صادق 3 سنة، محمود أشرف صادق، آية صلاح حسن 23 سنة، خلود حسن حمدى سنتان.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى الدفع بمعدات الإنقاذ والأوناش لموقع الحادث، لرفع حطام وآثاره من الطريق وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها بالطريق مرة أخرى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.