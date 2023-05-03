إصابة 6 أشخاص فى حادثين متفرقين بالمنيا

المنيا - حسن عرد الغفار

أصيب 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكي أمام المنطقة الصناعية في مركز المنيا، وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالحادث.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة كل من: أبانوب مدحت نبيل 19 عاما، محمد عويس محمد 19 عاما، محمد هشام بكري 19 عاما، نسيم سمير 20 عاما، جميعهم طلاب، الأول والأخير يقيمان في المنيا، والثاني ببني سويف والثالث بسوهاج. تم نقل الطلاب الـ4 إلى مستشفى المنيا الجامعي لتلقى العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب دراجة بخارية في شرق المحطة بمركز مغاغة، مما أسفر عن إصابة كلا من: عبد الجواد جبر 35 عاما، حميدة على موسى 70 عاما، الأول مصاب بغيبوبة تامة، والثاني بسحجات وكدمات وجرى نقلهما إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج.