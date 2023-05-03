إصابة 3 أشخاص نتيجة تصادم سيارتين فى الإسماعيلية

أُصيب 3 أشخاص، بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجرح نتيجة تصادم سيارتين على طريق المعاهدة بقرية المحسمة القديمة فى القصاصين بالإسماعيلية، وتم نقلهم لمستشفى القصاصين لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد تصادم سيارتين على طريق المعاهدة بقريه المحسمة القديمة فى القصاصين بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح وكدمات وتم نقلهم لمستشفى القصاصين لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.