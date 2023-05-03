اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص نتيجة انقلاب ميكروباص فى ترعة الإسماعيلية بالقنطرة غرب

الأربعاء، 03 مايو 2023 07:15 م
إصابة 3 أشخاص نتيجة انقلاب ميكروباص فى ترعة الإسماعيلية بالقنطرة غرب جانب من الحادث
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصيب 3 أشخاص باصابات مختلفة نتيجة انقلاب السيارة الميكروباص التى يستقلونها فى ترعة الإسماعيلية بالكيلو 14 دائرة مركز القنطرة غرب وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة الإسماعيلية بالكيلو 14 دائرة مركز القنطرة غرب. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن اصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة وتم نقل المصابين الى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 
 
وجار استخراج السيارة من الترعة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين. 
 
 

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