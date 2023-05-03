إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب 11 شخصا بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين ميكروباص مع ملاكى، بالطريق الاقليمي عند كارتة بلبيس، نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس لتلقي الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وملاكى، بالطريق الإقليمى عند كارتة بلبيس، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا بإصابات متنوعة،جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى مستشفى بلبيس لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.