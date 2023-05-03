اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مايو 2023 02:47 م
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إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى "أريحا"

الأربعاء، 03 مايو 2023 01:59 م
إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى "أريحا" قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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أصيب مواطنان فلسطينيان، اليوم الأربعاء، بالرصاص الحى، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام المخيم، تخللها إطلاق كثيف للرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص الحى فى المناطق السفلية من الجسم، وجرى نقلهما لأحد المستشفيات، لتلقي العلاج.

ويحاصر الاحتلال الإسرائيلي مدينة أريحا منذ 12 يوما وسط انتشار مكثف للحواجز العسكرية والتضييق على السكان بالتدقيق في بطاقاتهم وتفتيش سياراتهم ما صعب اتصالها بالمحافظات الفلسطينية الأخرى في الضفة الغربية المحتلة
 

 


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