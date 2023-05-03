اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مايو 2023 03:14 م
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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات الصحراوى

الأربعاء، 03 مايو 2023 02:37 م
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات الصحراوى سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات الصحراوى، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج حرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق الواحات الصحراوى مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

امن الجيزة

حادث مرورى

طريق الواحات الصحراوى

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