إصابة شخصين في تصادم سيارتين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب شخصان، مساء اليوم الأربعاء، بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين أمام محطة وقود فى الإسماعيلية، وتم نقل المصابين لمستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعدوزيرالداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد تصادم سيارتين هما سيارة رقم “3928 ط ا ى” مصر مع سيارة رقم “8621 ا ل ق مصر”، أمام محطة وقود.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، برئاسة حسين كساب مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من عطية سالم سلام، 69 سنة، ومقيم في جمعية العاشر من رمضان بمحافظة الإسماعيلية، ومصاب بأشتباه بكسر بالضلوع مع سحجات و كدمات بالجسم، كما أصيب مجهول الاسم و العنوان، وسنه حوالي 13 سنة، ومصاب باشتباة نزيف داخلى بالبطن والمخ مع غيبوبة تامة مع اشتباة كسر بالحوض، وتم نقلهم لمستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.