إزالة 38 حالة تعدٍ بمركز ومدينة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، ما تم تنفيذه اليوم من إزالة التعديات؛ تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة.

موجهًا بعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدِّى بكل حزم لكافة أشكال التعدِّ.

وفى هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمركز والمدينة.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة 38 حالة تعدٍّ على أراضى أملاك الدولة بمساحة 67200متر مربع بولاية الزراعة عبارة عن أسوار ومبانى غير مكتملة البناء.

وعلى الفور تم إزالة كافة الحالات السابق ذكرها وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجَّه "بشارة " رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضى المستردة لمنع التعدِّى مرة أخرى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية لإزالة كافة أشكال التعدِّى عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفى إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ومع بداية انطلاق الموجة ال21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.