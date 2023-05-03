إزالة 25 حالة تعد فى الموجة 21 لإزالة التعديات بالسويس

شنت القيادات التنفيذية والأمنية في محافظة السويس، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة 25 حالة تعد، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء ه‍شام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بتنفيذ الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

شارك فى التنفيذ اللواء عبد الرحمن هريدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة، والقيادات التنفيذية والأمنية في الحملة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 25 حالة تعد (بناء مخالف) على مساحة 2880 مترا مربعا من أراض أملاك الدولة بقرية محمد عبده بقرى شباب الخريجين بحي فيصل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين لجهات التحقيق.

وشارك فى الحملة كل من اللواء عمرو بغدادي، رئيس حى فيصل، والضبع ناشد، مدير إدارة الازمات، وشرطة المرافق وقسم شرطة فيصل وإدارة الأملاك ومسئولو الإدارات الهندسية والتنظيم بحى فيصل.