إزالة تعديات على 48 فدانا و13 ألف متر بالمبانى على أملاك الدولة فى قنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت فى ازالة التعديات على 48 فدان بالزراعة 13 ألف متر بالمبانى على أراضى أملاك الدولة وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجه الـ21 والتى تهدف إلى استرداد أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وقال محافظ قنا، إن جميع مراكز المحافظة نفذت إزلالات لحالات التعد المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضى المُتعد عليها من قِبل المواطنين، لافتا إلى أن إجمالى حالات التعد التى تمت إزالتها على أراضى أملاك الدولة بلغت 102 حالة، منها 67 حالة تعد بالمبانى على مساحة 13 ألفا و988 مترا، و35 حالة تعد بالزراعة، بإجمالى مساحة 48 فدانا و20 قيراطا، بالإضافة إلى إزالة 34 حالة تعد بالمبانى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة فدان و11 قيراطا.

وأضاف الداودى، أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة واسترداد حق الشعب فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التى تطلقها الدولة فى تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات من الأراضى المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدا أنه لا تهاون فى حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.