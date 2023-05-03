إزالة تعديات على الأراضى الزراعية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف التقارير اليومية للجهود المبذولة والأنشطة الميدانية والأعمال المنفذة التي قامت بها الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المختلفة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتكليفاته بأهمية التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجات القرى والمدن، وتكثيف الحملات الرقابية والخدمية، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، والإشراف على المبادرات الرئاسية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة المجالات الحياتية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر تم نقل 82 طن قمامة ومخلفات من المحطة الوسيطة بناصر لمصنع التدوير بالمنطقة الصناعية كوم أبو راضي نواتج أعمال النظافة التي تم تنفيذها يوم أمس بشوارع جمال عبد الناصر وشجرة الدر والجيش والإصلاح الزراعي وطراد النيل والنادي الرياضي وشارع أبو بكر الصديق، وعدد من قرى وعزب ونجوع المركز.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بتنفيذ الإزالة في المهد لحالتي تعد بالبناء المخالف على مساحة من الأرض الزراعية بزمام قرية إشمنت ودنديل، بالتنسيق مع قطاع الزراعة، فضلاً عن متابعة شد أسلاك الأعمدة الكهربائية بقرية الزيتون ضمن حياة كريمة.