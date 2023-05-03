أطباء من 4 جامعات يواصلون تقديم الكشف والعمليات مجانا بمستشفى العريش العام

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصل فريق أطباء الجامعات المصرية تقديم خدمات الكشف وإجراء العمليات مجانا بمستشفى العريش العام.

أعلنت صحة شمال سيناء، أن أطباء الجامعات المصرية بمستشفى العريش العام يقدمون خدمات الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

قال الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام، إن الدفعة الجديدة تضم 14 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فى مختلف التخصصات الطبية وتشمل الدكتورة هناء محمد محمود استاذ كبد وجهاز هضمى، دكتور يوسف محمد أستاذ أشعة، دكتور محمد عبد السلام مدرس جراحة مخ وأعصاب، دكتور سامح محمد السيد مدرس مساعد، دكتور محمود أحمد أستاذ جراحة قلب وصدر، دكتور محمد عبد الشافى مدرس جراحة قلب وصدر، دكتور أمر الله عبد المنعم استاذ طب أورام، دكتور مرسى محمد استاذ جراحة عامة، دكتور وليد أحمد أستاذ مساعد جراحة عامة، دكتور محمد صلاح مدرس مساعد عيون، دكتور محمد حامد مدرس مساعد جراحة اليد والتجميل، دكتور حامد حامد محمد مدرس تخدير، دكتور حازم السيد أستاذ تخدير، دكتور عزيزة حمادة عزيز استشارى قلب.

وأضاف أن الاطباء يقومون بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان حتى الجمعة المقبلة.

قالت مرفت عبد الجواد منسق عام القوافل، إنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة فى شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.