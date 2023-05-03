أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. والطماطم بـ 8.5 جنيه

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالى:

-الطماطم بـ 8.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 7.5 جنيه.

‏‎‏-البصل الأبيض بـ 14.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ14.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 10جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ12 جنيهات

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 35 جنيها.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ12 جنيها.

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏‎‏-الجوافة بـ 17.5 جنيه .

-الموز البلدى 15 جنيها.

الفراولة 15 جنيها.