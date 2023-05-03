أسرة المستشار عبدالله عصر تتلقى واجب العزاء.. ومحافظ المنوفية على رأس المعزين

المنوفية - خالد سنجر ومحمود شاكر

استقبلت أسرة المستشار المستشار عبد الله أمين عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والذى وافته المنية صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 73 عاما، المعزين لتقديم واجب العزاء وذلك بالسرادق المقام أمام منزل الفقيد بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

شارك فى تقديم واجب العزاء اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، محمد موسى نائب محافظ المنوفية ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ولفيف من القيادات بوزارة العدل وعدد من الشخصيات العامة .

كان المئات من أهالى قرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شيعوا جثمان المستشار عبد الله أمين عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والذى وافته المنية صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 73 عاما.

انطلقت الجنازة من مسجد ابو فراج بقرية سنتريس، وسط حضور كبير من الشخصيات والقيادات التنفيذية والشعبية ولفيف من القيادات والشخصيات العامة واعضاء مجلسى الشعب والشورى.

كان المستشار عبد الله أمين عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، قد وافته المنية صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 73 عاما.

كان المستشار عبدالله أمين محمود عصر قد أدى في يوليو 2019 ، اليمين القانونية، أمام رئيس الجمهورية رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

وهو من مواليد 7/8/1950 حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام 1973بتقدير جيد جداً - وعين معاوناً للنيابة في ديسمبر من ذات العام - وتدرج في وظائفها حتى عين قاضياً بالمحاكم الابتدائية في 1/10/1981 ثم رئيساً للنيابة العامة حتى ندب للعمل بالتفتيش القضائي ثم محامياً عاماً بالنيابة العامة 1990.

- رشح للعمل قاضياً بمحكمة النقض عام 1994 ثم نائباً لها عام 1996.

- ندب للعمل رئيساً للمكتب الفني لمحكمة النقض منذ عام 2010 حتى 2019، بالإضافة لرئاسته إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة.

- تم ندبه عضواً بمجلس كلية الحقوق - جامعة القاهرة لمدة عامين بجانب عمله .

- تمت إعارته نائباً لرئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية لمدة ست سنوات ورئيساً الدائرة بمحكمة القيم بالنقض.