أخبار البورصة اليوم الأربعاء 3-5-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 3-5-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.116 تريليون جنيه.



إلغاء عمليات أعلنت إدارة البورصة المصرية، عدم الاعتداد بأثر العمليات المنفذة على أسهم شركات العربية لإدارة وتطوير الأصول، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وأرابيا انفستمنتس هولدنج، وأودن للاستثمارات المالية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو.

البورصة تخسر مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.116 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 455.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.5 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.11%، والعرب على 7.84%، واستحوذت المؤسسات على 28.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 27.1 مليون جنيه، 84 مليون جنيه، 90 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 8.7 مليون جنيه، 61.6 مليون جنيه، 130.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 17295 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3054 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 20651 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7194 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2978 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4521 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3568 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1266 نقطة.

وصعدت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 82 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 450 ألف سهم، 260 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 334 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة 3 ملايين سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 115 ألف سهم، 118.3 ألف سهم، 110 آلاف سهم، 27.3 ألف سهم، 4.7 مليون سهم، 113 سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ورواد السياحة-رواد، ومستشفى النزهة الدولي 100.2 ألف سهم، 40 ألف سهم، 621 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 1.4 مليون سهم من أسهم الخزينة بالبورصة، خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.64%.

أعلنت الشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، شراء المساهم سمو للاستشارات 68.6 ألف سهم بسعر 1.291 جنيه بقيمة إجمالية 885.9 ألف جنيه ليرتفع حصة المساهم من 3.73% إلى 3.97%، وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

أرابيا إنفستمنتس

أعلنت شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، تلقيها عرضًا ملزمًا من شركة للاستثمار، بشأن رغبتها في الاستحواذ المحتمل على حصة من رأس مال شركتين تابعتين للشركة وهما الاستحواذ على حصة تمثل 30% من رأسمال شركة يو أي فاينانس مقابل قيمة إجمالية قدرها 147 مليون جنيه، ونفس النسبة من رأسمال شركة رواج للتمويل الاستهلاكي مقابل قيمة إجمالية 30 مليون جنيه نقدًا.



نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة من يوليو عام 2022 إلى مارس عام 2023، حققت شركة مصر للألومنيوم، مبيعات بلغت 14.8 مليار جنيه مقابل 10.8 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.9 مليار جنيه مقارنةً مع 1.7 مليار جنيه، وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق (تصدير-محلي) وأسعار الخامات الرئيسية، وتخفيض التكاليف، والتغير في متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية.

كما حققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، إيرادات بلغت 3.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2022 إلى مارس عام 2023 مقابل 2.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 71.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 520 مليون جنيه مقارنةً مع 251 مليون جنيه، بنسبة نمو 107.2%.

فيما حققت شركة أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، إيرادات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 1.4 مليار جنيه، خلال عام 2021 بنسبة انخفاض 6.65%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 139.4 مليون جنيه مقارنةً مع 158 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 11.77%.

وحققت شركة بلتون المالية القابضة، إيرادات تشغيل بلغت 367.4 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 351.7 مليون جنيه، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 269 مليون جنيه مقارنةً مع خسائر بقيمة 169.8 مليون جنيه.