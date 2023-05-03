أحمد الطاهرى يعلن انطلاق "إكسترا لايف" أحدث إصدارات الشركة المتحدة

كتب سمير حسنى

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق قناة "إكسترا لايف"، أحدث إصدارات القنوات الإخبارية للشركة المتحدة.

وكتب الطاهري" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "على بركة الله تنطلق قناة إكسترا لايف، أحدث إصدارات القنوات الإخبارية للشركة المتحدة، ومهمتها نقل رصد ومتابعة كل مجريات الحوار الوطني وما يضمه من محاور سياسية واقتصادية واجتماعية ليكون المطروح على مائدة النقاش 113 قضية يشكل جرأة مواجهتها والسعي لإصلاحها بإرادة إصلاحية حقيقية المسار الحقيقي للجمهورية الثانية".

واصل: "ومن هذا المنطلق تأتي أهمية الحدث الفريد من نوعه فى التاريخ السياسي المصري، فهو ليس حوارًا لحظيًا، أو لقاء لبحث أزمة أو قضية، ولكنه إعادة ترتيب أولويات وطن، ومن هذا السياق تأتي الأهمية الكبرى لمبادرة الرئيس بالدعوة للحوار الوطني تحت شعار الاختلاف فى الرأي لا يفسد للوطن قضية".

تردد قناة إكسترا لايف eXtra Live HD & SD

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