7.4 تريليون دولار ديون أمريكا لدول أجنبية.. واليابان والصين أكبر الدائنين

كتبت نهال أبو السعود

بلغت الديون الامريكية 31.4 تريليون دولار لكيانات اجنبية بما فيها الحكومات والبنوك المركزية وشركات وافراد من المستثمرين، ويشمل هذا الدين سندات الخزانة الأميركية وغيرها من السندات المالية الأخرى، حيث تشتري الدول السندات الامريكية المعروفة بـ "سندات الخزانة" لانها تعد اكثر خيارات الاستثمار أمانا.

ووفقا لموقع "يو إس إيه فاكتس"، اشارت التقارير الى ان الديون الامريكية للدول الأجنبية وصلت 7.4 ترليون دولار حتي يناير 2023 لتمثل 24% من اجمالي ديون الولايات المتحدة، وتأتي كل من اليابان والصين في مقدمة الدول التي يدين لها الاحتياطي الفيدرالي بأكبر حصة من الديون الأجنبية.

وخلال العقدين الماضيين، امتلك اليابان والصين النسبة الأكبر من سندات الخزانة الأميركية مقارنة بغيرهما من الدول والمؤسسات الأجنبية.

ووفقا للتقرير، بين عام 2000 و2022، ارتفعت حصة اليابان من 534 مليار دولار إلى أكثر من تريليون دولار من ديون سندات الخزانة الأميركية، في حين زادت الصين حصتها من 101 مليار دولار إلى 855 مليارا.

والدول الخمس التي تدين لها الولايات المتحدة بأكبر حصة من ديونها -وفق آخر التقارير في يناير 2023- هي، اليابان ووصل الدين الأمريكي لها الى 1.1 تريليون دولار تليها الصين بـ 859 مليار دولار ثم المملكة المتحدة 668 مليار دولار ثم بلجيكا 331 مليار دولار وأخيرا لوكسمبورج حيث تدين لها أمريكا بـ 318 مليار دولار.

أشار التقرير، إلى أن ديون أميركا أصبحت الآن 6 أضعاف ما كانت عليه بداية القرن الـ 21، ووصلت إلى مستوى قياسي منذ الحرب العالمية الثانية مقارنة بحجم الاقتصاد الأميركي وتوقع التقرير أن تنمو هذه الديون بمعدل 1.3 تريليون دولار سنويا خلال العقد المقبل.