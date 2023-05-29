500 مليون دولار استثمارات مصنع سامسونج ببنى سويف ويصدر شاشات لـ60 دولة

دبى – هبة السيد

قال أحمد جعفر، رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج إلكترونيكس مصر، إن الشركة ضخت استثمارات في مصنعها ببني سويف بقيمة 80 مليون دولار خلال آخر 3 سنوات ليرتفع إجمالي استثمارات المصنع إلى 500 مليون دولار، وينتج أحدث شاشات التليفزيونات والتي يتم تصديرها لأكثر من 60 دولة حول العالم وتحمل شعار "صنع في مصر"، ويعمل به أكثر من 2500 عامل، كما يوفر فرصة عمل غير مباشرة تتجاوز أكثر من هذا العدد، وسنحتفل هذا العام بوجود المصنع للسنة العاشرة فى مصر.

وشرح أحمد جعفر، منظومة شركة "سامسونج" في توفير المنازل الذكية لعملائها عبر التحكم في إدارة كل الأجهزة الإلكترونية سواء المنتجة من الشركة أو أية أجهزة ذكية أخرى عبر تليفزيونات أو هواتف سامسونج وذلك من خلال تطبيق SmartThings.

أوضح "جعفر"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش تغطية معرض Samsung Smart House Of Entertainment، اليوم الإثنين، أنه من خلال منصة SmartThings يمكن لعملاء سامسونج التحكم في درجة حرارة التكيف أو تشغيل وإيقاف الغسالة والثلاجة أو أية أجهزة ذكية أخرى سواء عبر التليفزيون أو الموبايل، وضرب مثالًا بكيفية التحكم في الأجهزة الذكية الأخرى غير المنتجة في شركة سامسونج مثل الإضاءة الذكية، والتي يمكن التحكم فيها، أو الستائر الذكية بما يمكن غلقها أو فتحها.