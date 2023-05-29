5 محطات لضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة" طريق مكة" للتيسير على الحجاج

إيمان حنا

أوضحت السعودية، أن المحطات التى تشملها مبادرة "طريق مكة"، والتى تهدف تيسير الإجراءات للحجاج، تبدأ من التحرك من بلدانهم وحتى الوصول للمملكة العربية السعودية والانتهاء من أداء المناسك. وفق صحيفة "سبق" السعودية.

وتبدأ هذه المحطات التي يمر بها الحجاج المستفيدون من المبادرة، بأخذ الخصائص الحيوية، والتأكد من توفر الاشتراطات الصحية والمتطلبات الوقائية لهم والحصول على تأشيرة الحج؛ فيما تكون المحطة الثانية بإصدار بطاقة صعود الطائرة، وفرز وترميز الأمتعة، من خلال تسجيلها باسم صاحبها في محطة الإقلاع.

وتتمثل الخطوة الثالثة في إنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة في الصالة المخصصة للمبادرة من جانب فريق عمل الجوازات قبل الإقلاع من مطارات بلدانهم، وصعود الطائرة للتوجه إلى محطة الوصول في جدة والمدينة المنورة.

وتبدأ المحطة الرابعة بوصول ضيوف الرحمن إلى الصالة المخصصة للمبادرة في المملكة، ونقلهم إلى مقار سكنهم مباشرة، وأخيرًا تَسَلّم أمتعتهم في مقار سكنهم مباشرة، دون الحاجة إلى انتظارها في محطات الوصول.

يذكر أن هذه المبادرة أطلقتها السعودية منذ 6 سنوات وتوقفت عامين، بسبب جائحة كورونا، وتهدف لاختصار رحلة إنهاء إجراءات الحجاج ، ويبلغ عدد الدول المستفيدة من المبادرة منذ انطلاقتها 7 دول ( المغرب ، بنجلاديش، إنندونيسيا، ماليزيا، باكستان، تركيا، كوت ديفوار).