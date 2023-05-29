3 محطات صرف صحى تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تعد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM وسيلة مرجعية لإدارة الجودة تعمل بمثابة دليل لمدير المحطة تدعمه في تنفيذ الأكواد المنظمة والقوانين والمعايير ذات الصلة وهناك ضوابط وأسس التأهيل للحصول على الشهادة ألا تقل السعة التصميمية عن 200 ل/ث ويتم التشغيل ذاتيا ً بمعرفة الشركة التابعة والتخلص الأمن من مياه الغسيل والروبة طبقاً للقانون 48 لسنة 1982 ومطابقة مأخذ المحطة لقرار وزير الصحة رقم 301 لسنة 1995 ورقم 27 لسنة 1978 وتوافر معمل تحاليل متكامل (كيميائى وبكتريولوجى).

وفى هذا الأمر حصلت عدد من المحطات على الشهادة تعرف عليها من خلال المعلومات التالية

1 - محطة رفع صرف صحى بنجا التى تبلغ طاقتها التصميمية 12000 متر مكعب لكل يوم وشبكة صرف صحى بنجا التى تبلغ طولها 21150 متر طولى ومحطة رفع صرف صحى بنهو التى تبلغ طاقتها التصميمية 7608 متر مكعب لكل يوم وشبكة صرف صحى بنهو التى تبلغ طولها 27460 متر طولى.

2 - محطة رفع صرف صحى بني عمار التى تبلغ طاقتها التصميمية 3888 متر مكعب لكل يوم وشبكة صرف صحى بني عمار التى تبلغ طولها 72000 متر طولي على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" لأول مرة والتي تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل معالجة مياه الصرف الصحى.

3 - محطة معالجة صرف صحى طهطا للمرة الخامسة ومحطة معالجة صرف صحى جرجا للمرة الرابعة وأن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والصيانة ومعايير المراقبة وضبط الجودة وإجراءات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.

4 - حصلت 10 محطات مياه شرب على تلك الشهادة والتى تبلغ انتاجيتها 439200 متر مكعب يوم بنسبة 65% من المياه السطحية كما حصلت ٤ محطات صرف صحى على تلك الشهادة والتى تبلغ طاقتها 133496 متر مكعب لكل يوم تمثل 53% من اجمالى مياه الصرف الصحى وان هناك خطة طموحة لحصول جميع المحطات السطحية الكبرى ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن السوهاجى.