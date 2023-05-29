19.8 % زيادة بقيمة ما تم تنفيذه فى قطاع التشييد والبناء بشركات القطاع الخاص2021

كتب: مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النشـرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع الخاص عام 2021، من أهم المؤشرات ارتفعت قيمة ما تم تنفيذه من عمليات في قطاع التشييد والبناء بشركات القطاع الخاص إلى327.1 مليـــار جنــيه عام 2021 مقابل 273.1 مليار جنية عام 2020 بنسبة زيادة 19.8% ويرجع ذلك إلى زيادة الاتجاه نحو تحديـث البنية التحتيـة خاصة في قطاع المرافق والطرق والمباني السكنية.

وبلـغ إجمالي قيمـة ما تم تنفيذه من المبـانــي السكـنية 108.4 مليـار جنيه عــام 2021 مقــابل 74.3 مليار جنيه عام 2020 بنســبة زيادة قدرهــا 45.9٪، وبلـغ إجمالي قيمــــة ما تم تنفيذه من الطرق 23.9 مليار جنيــــه عــام 2021 مقابل 15.7 مليـار جـنيه عـام 2020 بنسـبة زيادة قدرهــا 52.6٪.