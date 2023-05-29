يوم أفريقيا.. بابا الفاتيكان يدعو للكفاح من أجل السلام

فاطمة شوقى

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى الكفاح من أجل السلام، لأن الإنسانية في خطر، وقال لدى استقباله اليوم الإثنين مجموعة من الأطفال القادمين من دول إفريقية عديدة لمناسبة "ليوم إفريقيا"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وقال البابا "دعونا نفكر في واحدة من أكبر تحديات الحياة: النضال من أجل السلام”، فـ"نحن نمر بلحظات صعبة، مع إنسانيتنا التي تواجه خطراً حقيقياً، ونحن في خطر كبير. لذلك، عليكم أن تعيشوا السلام من حولكم وفي داخلكم".

وخصص بابا الفاتيكان كلماته الى القول للأطفال: "كونوا سفراء سلام، لكي ما يتمكن العالم من إعادة اكتشاف جمال المحبة، العيش المشترك، الأخوّة والتضامن".

وسلط البابا فرنسيس الضوء على ما يعاني منه عالم اليوم من خلافات وانقسامات، وأضاف "إننا جميعا متصلون فينا بيننا إلا أننا منفصلون، تخدرنا اللامبالاة وتقمعنا الوحدة.

وتحدث البابا أمس الأحد خلال القداس فى بازيليك القديس بطرس عن الحروب والنزاعات الكثيرة وقال "ما يمكن للإنسان أن يفعل من شر يبدو غير قابل للتصديق، إلا أن ما يغذي عداواتنا هو روح التفرقة، الشيطان".

وأضاف أن "جهودنا من أجل بناء التناغم لا تكفي أمام شر الخلافات، وهكذا يفيض الرب في العالم في ذروة فصحه وقمة خلاصه، الروح القدس الذي يواجه روح التفرقة”، وذلك لأنه انسجام وروح وحدة يقود إلى السلام".

يذكر أن بابا الفاتيكان أعلن الجمعة الماضية إنهاء جدول مواعيده بسبب إصابته بالحمى.