وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع مركز توزيع صناديق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية فجر اليوم الاثنين، بحضور محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، ومسئولي مركز توزيع الأسئلة، وفريق العمل بمركز توزيع الأسئلة.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بوقت توزيع الأسئلة من مركز التوزيع إلى اللجان، وكذلك وقت تجميع واستلام كراسة الإجابة من اللجان إلى المركز، وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، وذلك لضمان تأمين المركز وسلامة وصول صناديق الأسئلة إلى مقار اللجان الامتحانية على مستوى محافظة كفر الشيخ فى الوقت المحدد، وقدم "عبد الله"، رسالة شكر وتقدير لرجال الأمن البواسل، وذلك لتعاونهم المثمر والفعال والدور الإيجابي المميز في تأمين مركز الأسئلة ،وكذلك تأمين مقار لجان الامتحانات على مستوى محافظة كفر الشيخ.

واطمأن وكيل الوزارة على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 117 لجنة، وعدد الطلاب بها 30 ألف و155 طالب وطالبة، في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية.

وشدد محمد عبد الله، على عدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول، والتصدى بحزم لمحاولات الغش، والالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.



جانب من متابعة مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية



متابعة توزيع أسئلة الدبلومات الفنية



مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية