وذكرت وزارة الدفاع اليابانية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن بيونج يانج ربما تخطط لإطلاق صاروخ باليستى بحجة وضع قمر صناعي في المدار.

وبموجب هذا الأمر، سيسمح لقوات الدفاع الذاتي بتدمير صاروخ باليستي كوري شمالي من المحتمل أن يقع داخل الأراضي اليابانية.

ويدعو هذا الأمر إلى إسقاط أي جسم باستخدام صواريخ "إس إم 3" الاعتراضية من مدمرات "إيجيس" التابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية في بحر الصين الشرقي، ونظام "بي إيه سي 3" الأرضى فى محافظة "أوكيناوا" جنوب اليابان.

ومن المحتمل أن يتم تدمير الصواريخ فى المجال الجوي فوق الأراضي اليابانية ومنطقتها الاقتصادية الخالصة وفي أعالي البحار بالقرب من البلاد.