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وزير الخارجية يتوجه إلى المجر اليوم فى زيارة ثنائية لتعزيز العلاقات

الإثنين، 29 مايو 2023 03:20 م
وزير الخارجية يتوجه إلى المجر اليوم فى زيارة ثنائية لتعزيز العلاقات وزير الخارجية سامح شكري
كتب أحمد جمعة

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يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، مساء اليوم، الإثنين، إلى العاصمة المجرية بودابست في إطار زيارة ثنائية تستهدف تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة مع وزير خارجية المجر، حيث سيجري مباحثات تستهدف تناول مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين مصر والمجر وسبل تعزيز التعاون القائم، بالإضافة إلى التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما سيعقب المباحثات مؤتمر صحفي مشترك.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن تلك الزيارة تأتي في إطار علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتستهدف البناء على الزيارات الناجحة المتبادلة، والتي كان أبرزها مؤخراً استقبال رئيس الجمهورية لرئيس وزراء المجر بالقاهرة في فبراير ومارس الماضيين، والتي شملت التوقيع على اتفاق الشراكة الاستراتيجية، فضلاً عن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.

 

 

 

 


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