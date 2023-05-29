اليوم السابع
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الإثنين، 29 مايو 2023 02:54 م
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وزيرا التنمية المحلية والتخطيط يوجهان الشكر لأهالى سيناء على جهود التعمير

الإثنين، 29 مايو 2023 02:24 م
وزيرا التنمية المحلية والتخطيط يوجهان الشكر لأهالى سيناء على جهود التعمير وزيرا التنمية المحلية والتخطيط
شمال سيناء - محمد حسين

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وجه وزيرا التنمية المحلية والتخطيط، الشكر لأهالي شمال سيناء، على ما قاموا به من جهد في تعمير أرضهم، وفي تصريحات صحفية للوزيرين، خلال تواجدهما بمنطقة إنتاج زراعي بقرية الخروبة، أكد اللوء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن عمليات التنمية والتعمير لم تتوقف بشمال سيناء، وأنها وصلت إلى جميع مناطق المحافظة، وخاصة منطقة الشيخ زويد، لافتا إلى إقامة مشروعات تنموية كبيرة فى شمال سيناء.
 
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنها سعيدة بوجودها على أرض شمال سيناء، والتى تشهد نهضة تنموية كبيرة فى شتى القطاعات، سواء الزراعية أو الصناعية أو فى قطاع التعليم والصحة، بفضل الاستقرار والأمن والأمان وجهود القوات وتوجيهات الرئيس.
 
وأشار الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إلى اهتمام الدولة بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية فى شتى القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة .
 
وأشار المحافظ إلى عودة المواطنين الى القرى واستصلاح الأراضى وزراعة الخضر والفاكهة بجانب أشجار الزيتون  لافتا الى استصلاح 200 فدانا فى المنطقة الزراعية التى  تم تفقدها فى قرية الخروبة بالشيخ زويد .
 
ووجه المحافظ الشكر للقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء على الزيارات المتكررة للمحافظة والموافقة على المطالب كما وجه الشكر للمواطنين لقيامهم بالزراعة والتعمير  لافتا الى انخفاض أسعار الخضر والفاكهة نتيجة زيادة الرقعة الزراعية وحصاد الانتاج الذى وفر المنتجات بأسواق المحافظة .
 
وزيرا التنمية المحلية والتخطيط (1)
وزيرا التنمية المحلية والتخطيط 

وزيرا التنمية المحلية والتخطيط (2)
وزيرا التنمية المحلية والتخطيط 

وزيرا التنمية المحلية والتخطيط (3)
وزيرا التنمية المحلية والتخطيط 

وزيرا التنمية المحلية والتخطيط (4)
وزيرا التنمية المحلية والتخطيط 

 


شمال سيناء

التنمية المحلية

التخطيط

الخروبة

الشيخ زويد



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