وزارة ‏الحج والعمرة السعودية تحذر من حملات الحج الوهمية

إيمان حنا

حذرت وزارة الحج والعمرة السعودية من حملات "الحج " الوهمية ونصحت بعدم التجاوب معها، مؤكدة أن الحجز لأداء مناسك الحج يتم من خلال المنصات المعتمدة فقط، ، مؤكدة أن الحج بدون تصريح مخالفة تستوجب تطبيق النظام. وفق موقع "العربية".

وأضافت الوزارة: "الراغبون في أداء حج هذا العام 1444هجرية من خارج المملكة، يُمكنهم القدوم فقط عبر تأشيرة الحج، والتي يمكن إصدارها قبل الوصول إلى المملكة، ولا يسمح لحاملي تأشيرات الزيارة والسياحة والعمل والمرور "ترانزيت" وغيرها من أداء مناسك الحج".

وأوضحت الوزراة، أن الحجز لأداء مناسك الحج من داخل السعودية يتم عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة وتطبيق "نسك"، بينما الحجاج من أوروبا والأمريكيتين وأستراليا يمكن لهم الحجز عبر منصة "نسك حج"، أما الحجز للحجاج من الدول الإسلامية يكون عبر مكاتب شؤون الحج المسؤولة عن تسجيل حجاجها.

ومن جهة أخرى، كان وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، قد دشن التجربة الثانية لفرضية الحج بمشاركة عدة جهات، وذلك استعداداً لموسم الحج القادم، والتي جاءت لعمليات تفويج ونقل الحجاج، ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الحج وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وقال نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح المشاط، إن الفرضية لهذا العام تتميز بكبرها وبمشاركة 3 آلاف حافلة و10 آلاف فرد من عدة جهات، كما أنها تركز على كامل رحلة الحجاج ابتداءً من مكة ثم التصعيد إلى عرفة وليس المشاعر المقدسة فقط.

وأكد أن الوزارة ستنفذ فرضية أخرى قبل انطلاق موسم الحج ستكون بطاقة تشغيلية تقترب من الطاقة التشغيلية القصوى لوزارة الحج وكافة القطاعات التي تعمل على خدمة ضيوف الرحمن، مضيفاً أن هذه التجارب الفرضية تعطي الوزارة بعض المؤشرات التي قد لا يستطيع الفرد أن يكتشفها إلا في وقت انطلاق الحج، وأهمها البنية التحتية، كما تكشف لهم الأماكن التي تحتاج لزيادة الخدمات بها.