نائب محافظ بورسعيد يتابع استعدادات المحافظة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

بورسعيد - محمد فرج - محمد عزام

عقد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمناقشة استعدادات المحافظة لإجراء إمتحانات الثانوية العامة ، بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام، عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، رؤساء الأحياء ومديرية التربية والتعليم، التعليم الفني والتعليم الأزهري وممثل (مديرية الأمن – المرور – شرطة المرافق – الحماية المدنية) و التأمين الصحي الشامل و مديرية الشئون الصحية و الإسعاف والإنقاذ والطوارئ، وشركة توزيع الكهرباء والشبكة الوطنية، والتحول الرقمي والحوكمة والأوقاف والأبنية التعليمية، جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وأكد نائب المحافظ، أن هناك توجيهات مشددة من محافظ بورسعيد بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوى العام بانتظام، موجهاً بتنظيم لجان من الحوكمة للمرور على اللجان والتأكد من جاهزيتها، ومتابعة المدارس خلال سير وانتظام الامتحانات.

وأشار إلى أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الإمتحانات.

ووجه نائب محافظ بورسعيد، بالتعاون بين رؤساء الأحياء و كافة الجهات في تجهيز اللجان على أعلى مستوى، مؤكداً على تكثيف الإجراءات الأمنية لكافة اللجان ومراكز توزيع الأسئلة الرئيسة والفرعية بالمحافظة، فضلاً عن ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الصحية، وتوفير طبيب داخل كل لجنة، وإسعاف مجهز على أعلى مستوى، وسيارة مطافئ خارج اللجنة خلال فترة الامتحانات.

وأوضح نائب المحافظ، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولاً بأول، منذ وصول أسئلة الامتحانات، وخلال توزيعها، وخلال أداء الطلاب للامتحانات، قائلا : إن المحافظ شدد على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين في كافة المدارس التي بها لجان الامتحانات وتكثيف حملات النظافة و التطهير والتعقيم قبل بدء وخلال الامتحانات، وفي المناطق المحيطة بالمدارس التي تجري بها الإمتحانات.