نائب محافظ الإسماعيلية يتابع مشروعات "حياة كريمة" فى القنطرة شرق.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أجرى المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق والبالغ عددها 4 قرى رئيسية و37 تابعا بإجمالي عدد المشاريع 136 مشروعا.

وذلك بحضور المهندس أحمد عبد الواحد منسق مشروعات حياة كريمة بمجلس الوزراء ورئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ومنسق مشروعات حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية ومدير عام الإسكان بالمحافظة ورؤساء قرى الأبطال وجلبانة والسلام والتقدم.

وفي مستهل الجولة، تم تفقد مركز التأهيل الاجتماعي بمركز ومدينة القنطرة شرق حيث بلغت نسبة التنفيذ به 95٪ وجاري تسليمه الشهر القادم، ومن ثم تجهيزه وتشغيله.

تلا ذلك زيارة مستشفى القنطرة شرق المركزي حيث تم الانتهاء من التشطيبات النهائية لمبنى المستشفى وجار البدء في تنفيذ العيادات الخارجية، وبلغت نسبة التنفيذ بالمستشفى 85٪ على أن يتم تسليم المستشفى بشكل كامل خلال الشهر القادم.

ومن جانبه أكد عصام على سرعة إنجاز الأعمال في مستشفى القنطرة شرق المركزي؛ حرصًا على أهالي المنطقة ومعاناتهم في تلقي الخدمات الطبية الطارئة والعاجلة.

وخلال الجولة تم تفقد محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي والتي تقع في قرية التقدم حيث بلغ نسبة التنفيذ بها 60٪.

كما تم تفقد مجمع الخدمات الحكومية للمواطنين (المركز التكنولوجي) في قرية التقدم، حيث أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية به وتسليمه وسيتم غدًا البدء في تجهيزه وفرشه ومن ثم انتقال موظفي الدولة لمباشرة مهام عملهم وتقديم الخدمات الحكومية لأهالي المنطقة وذلك يوم الأحد القادم.

وخلال الجولة تم تفقد مبنى التضامن الاجتماعي (تنمية الأسرة) بقرية التقدم، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتم تسليمه وجار العمل على تجهيزه وفرشه؛ من أجل العمل على تنمية الأسرة المصرية بالقرى والنجوع.

كما تم تفقد موقف التقدم المتطور والبالغ مساحته 1600 متر مربع ويتسع لحوالي 65 سيارة تقريبًا وتم الانتهاء منه بالكامل.

وفي نهاية الجولة، تم تفقد سوق التقدم والذي يبلغ مساحته الكلية 2200 متر مربع ويتسع لعدد حوالي 80 باكية وبلغ نسبة التنفيذ به 60٪.

وشدد "عصام" على سرعة الانتهاء من الأعمال في مشروعات "حياة كريمة" في التوقيتات والمواعيد المحددة لتسليمها.