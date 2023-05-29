موقع لتعليم الأحكام الشرعية مشروع تخرج لطلبة كلية الإعلام بجامعة الأزهر

كتب ــ لؤى على

أطلق مجموعة من طلاب قسم الصحافة في كلية الإعلام بـ جامعة الأزهر، موقعا إلكترونيا دينيا يحمل اسم «بصائر» ضمن مشروعات تخرج الدفعة الرابعة عام 2023، ويهدف إلى مواجهة الظواهر السلبية والمخالفة للشريعة الإسلامية في مجتمعنا، وتوضيح حكمها من منظور شرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم وتعليمهم الأحكام الشرعية في مختلف المسائل التي تواجههم في حياتهم.

يسعى موقع بصائر إلى محاربة الإلحاد بكل أشكاله وأنواعه، وإبراز خطورته على الفرد والمجتمع، وبيان عقاب الله للملحدين في الدنيا والآخرة.

وأشار فريق المشروع، إلى أن موقع بصائر يهدف أيضا إلى تبصير الناس بأمور دينهم وتعليمهم الأحكام الشرعية في مختلف المسائل التي تواجههم في حياتهم، وحثهم على اتباع الأخلاق الحسنة التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقالوا إنهم يسعون إلى تثقيف المجتمع وتنويره بالعلم الشرعي، ويقدمون له نصائح وإرشادات في كيفية التعامل مع المشكلات والصعوبات التي يواجهونها، ويدعونهم إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وأخلاق.

وأفاد فريق المشروع أن المشروع يحظى بإشراف الدكتور رامي دويدار، وأنه يتكون من تسعة طلاب هم: أحمد حسن، طه بدران، حسن ربيع، أحمد عبد المنعم، خالد فتحي، درويش عبد الله، علاء صلاح، إسلام خالد، أحمد الجنايني.