منافس ترامب الجمهورى: أمريكا "تميل نحو الإفلاس" برغم اتفاق سقف الدين

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انتقد حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، والمرشح لخوض السباق الرئاسي 2024، اتفاق سقف الدين بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري المبرم من حيث المبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع، قائلا إن "الولايات المتحدة لا تزال تتجه نحو الإفلاس".



وقال ديسانتس، في برنامج تليفزيوني نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "قبل هذه الصفقة... كانت بلادنا تتجه نحو الإفلاس. وحتى بعد هذه الصفقة، لا تزال تتجه نحو الإفلاس".



وأضاف أن مبلغ 4 تريليونات [دولار] من الزيادات، التي قيل إنها ستتحقق في العام ونصف العام المقبل، يعد حجمًا هائلًا من الإنفاق.



وكان كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن الحزب الديمقراطي، ورئيس البرلمان من الحزب الجمهوري كيفن مكارثي قد توصلا أول أمس السبت إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف الدين لمدة عامين وإضافة حدود إنفاق جديدة في نفس الفترة.



ويُعرَض الاتفاق المبدئي حاليًا على مجلسي النواب والشيوخ، وقد تعرض لانتقادات شديدة من كلا الجانبين. ولا تزال الولايات المتحدة على بعد أيام فقط من الموعد النهائي في 5 يونيو لنفاد الأموال اللازمة لدفع فواتيرها وتجنب التخلف عن السداد، حسبما حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين.



وأطلق ديسانتس الأسبوع الماضي حملته لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وانضم إلى الرئيس السابق دونالد ترامب وعدد من الجمهوريين البارزين الآخرين في السباق التمهيدي للحزب.