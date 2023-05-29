مدير تعليم القليوبية تبحث تفعيل الأنشطة الطلابية بالمدارس خلال إجازة الصيف

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية و التعليم بالقليوبية، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع موجهي عموم الأنشطة بالمديرية ومسئولي الأنشطة بجميع الإدارات التعليمية، وذلك بحضور فوزية إسماعيل مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، لتفعيل الأنشطة التربوية خلال الإجازة الصيفية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنه في بداية الاجتماع رحبت وكيل الوزارة بالحضور، وأكدت علي أهمية الأنشطة التربوية بالعملية التعليمية في جذب الطلاب للمدارس، وزيادة ارتباطهم بها من خلال تنظيم ورش عمل ومحاضرات وندوات ومسابقات ثقافية وقوافل اجتماعية.

وأشارت، إلى أهميتها القصوى كذلك في اكتشاف المواهب الطلابية ودورها المحوري في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم في جميع المجالات، موضحة أن تفعيل الأنشطة التربوية بكافة نوعياتها علي الوجه الأمثل بالمدارس يستهدف استثمار طاقة الطلاب في ممارسة الأنشطة المتنوعة من أجل إعداد جيل من أبناء المحافظة قادر على تحمل المسؤولية.