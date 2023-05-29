مدير المركز المسيحى الإسلامى بالكنيسة الأسقفية: الخليقة تئن من فساد البيئة

كتب ـ محمد الأحمدى

ألقى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الشرفى و مدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، كلمة ترحيب بالحضور بالنيابة عن المركز المسيحى الإسلامى والذى أشرف على تنظيم المؤتمر بالتعاون مع وزارة البيئة والأزهر الشريف وبيت العائلة المصرية.

وقال رئيس الأساقفة الشرفى فى كلمته: لقد خلق الله الإنسان وأوكل له عمارة الأرض والحفاظ على الخليقة الجميلة ولكن فشل الإنسان فى هذه الأمانة التي أوكلت إليه ولم يصونها ولذلك تئن وتصرخ الخليقة الآن.

واعتبر رئيس الأساقفة الشرفي: أن المشكلات البيئية تتمثل في الزلازل وتغير المناخ والسيول و المجاعات والجفاف، مضيفًا نحن نجتمع لكي نعرف أخطاءنا في عدم الحفاظ على البيئة وكيف نعود ونعتني بالخليقة التى أعطاها لنا الله.

وحضر المؤتمر الشيخ نظير عياد رئيس مجمع البحوث الإسلامية ممثلا عن الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبالتعاون مع وزارة البيئة بحضور السفير رؤوف سعد ممثلا عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية وعضو مجلس أمناء المركز المسيحي الإسلامي بالكنيسة الأسقفية، وبالشراكة مع بيت العائلة المصرية ممثلة فى الأنبا إرميا أمين عام بيت العائلة المصرية والشيخ أبو زيد الأمير منسق بيت العائلة.