محافظ كفر الشيخ: استخراج جثمان الشباب الثلاثة بجمصة واتخاذ الإجراءات لنقل جثامينهم للحامول

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت رجال الإنقاذ بالتعاون مع الصيادين من استخراج جثامين الشباب الثلاثة الذين غرقوا بجمصه، فجرى استخراج أمس جثمان أحمد محمد مصطفى ابراهيم، 19سنة، من مياه البحر المتوسط بجمصة، وجرى استخراج جثمان الشقيقي عادل محمد رجب (15 سنة)، وشقيقه محمد (20 سنة)، من قرية زيدان بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

ويتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إجراءات نقل الجثامين، من جمصة لقرية زيدان بالحامول، لدفن جثامينهم بمقابر العائلة، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته يدخلهم فسيح جناته.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لكل رجال الإنقاذ والصيادين، ولكل المشاركين في أعمال انتشال الجثامين، كما وجه الشكر للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والمسئولين بمدينة جمصة، وكفر الشيخ، للتواصل المستمر لاستخراج جثامين الشباب.