محافظ دمياط تستقبل وفد السفارة السويسرية والأمم المتحدة للمستوطنات.. اعرف التفاصيل

دمياط معتز الشربينى

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، وفد السفارة السويسرية الدكتورة فاليرى ليشتى مدير مكتب التعاون الدولى بسفارة سويسرا بمصر، ومارك ألكسندر جراف مدير برامج بقطاع البنية التحتية بأمانة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، وإيمان رضوان مدير البرامج بالسفارة ، ووفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية رانيا هداية الممثل الاقليمى للدول العربية، عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والتشريعات الحضرية، والدكتور حامد حجازى المدير الوطنى للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

تناول اللقاء الذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وملفات التعاون التى تجرى خلال الفترة الحالية ، كما بحثت "المحافظ" آخر المستجدات بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حيّنا "بمنطقة الشعراء، وذلك وفقًا لعدد من الأهداف المتعلقة بالمحاور العمرانية والاقتصادية والاجتماعية وتعظيم الاستفادة من الموارد وكذلك بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية ، وتضمن اللقاء أيضًا، استعراض كافة التحديات التى تواجه عملية التنفيذ وآلية تذليلها وكذلك نتائج لقاءات فريق المشروع مع ملاك الأراضى لتعريفهم بمراحل المشروع وتفعيل المشاركة المجتمعية بالانشطة التى يتضمنها.

ورحبت "المحافظ" بالشراكة مع الجانب السويسري وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، وذلك لتنفيذ عدد من البرامج والتى تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.