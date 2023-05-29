محافظ المنوفية يقرر صرف كرسى متحرك ومساعدة مالية لطفلة تعانى من ضمور بالمخ

المنوفية - محمد فتحى

فى لفتة إنسانية وخلال لقائه اليومى بالمواطنين ، قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية صرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية وكرسى متحرك لأحد الحالات الإنسانية بناحية الخطاطبة بالسادات تعانى من ضمور فى خلايا المخ وتبلغ من العمر 3 سنوات ، مكلفاً العلاقات العامة بالتوجه مع الحالة لمستشفى الجامعة واتخاذ الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة للطفلة والتواصل المباشر لتقديم الدعم اللازم لها.

ووافق المحافظ على طلب مواطن بناحية الخطاطبة بالسادات يلتمس نقل نجله المقيد بمدرسة فاطمة الزهراء الرسمية للغات بالمنطقة الخامسة إلى مدرسة الخطاطبة الرسمية للغات نظراً لبعد المسافة ومحل الإقامة وذلك وفقاً للوائح والقوانين المنظمة وبما لا يخل بالمنظومة التعليمية ، فيما وجه المحافظ المستشار القانونى بدراسة طلب مواطن بناحية قرية عرب الرمل بقويسنا يعمل بوظيفة مشرف نشاط وتم إيقافه عن العمل نظراً لظروف خاصة به حفاظاً على حقوقه.

وكلف محافظ المنوفية الإدارة العامة للشئون القانونية وأملاك الدولة بفحص شكوى مواطن ببركة السبع يتضرر من عدم إستكمال إجراءات التقنين لقطعة أرض مجاورة لمنافع الرى والعرض عليه فوراً ، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال إنهاء إجراءات تبرع أحد المواطنين بعزبة راتب ببركة السبع بقطعة أرض لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها لخدمة الأهالى والعرض عليه بالموقف، فيما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكوى مواطن بشبين الكوم يتضرر من إتلاف ماسورة رى مجاورة لقطعة أرض خاصة به وذلك أثناء قيام شركة الغاز بأعمالها وتم تحرير محضر تبوير له من قبل الجمعية الزراعية والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وكلف محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون وإدارة البيئة بالديوان العام بالتواصل المباشر مع مسئولى إحدى شركات النظافة بساقية أبو شعره بأشمون والاستماع إلى مقترحاته واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن استمرار أداء عملها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.