محافظ القاهرة ومدير الأمن يشرفان على إطفاء حريق مبنى الخدمات بجوار جهاز 15 مايو

كتب ـ سيد الخلفاوى

أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة على أعمال إطفاء الحريق الذى نشب بمبنى الخدمات الحكومية بجوار جهاز 15 مايو .

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بمبنى الخدمات الحكومية نتج عن ماس كهربائى بأحد أجهزة التكييف وأسفر عن 23 مصابًا دون وفيات .

وعلى الفور توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لمكان الحادث، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وجارى أعمال التبريد .

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى التى نشب به الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث ، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .