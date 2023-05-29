مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة لتعظيم المنتج المحلى.. تفاصيل المشروع

كتبت إيمان علي

كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة خطوة مهمة باعتباره دفعة قوية من الدولة لتشجيع وتوطين الصناعة، واستغلال الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر، إضافة إلى أن هذا المشروع سيزيد من ثقة المستهلكين والمنتجين في المنتجات المحلية، وتوفير فرص العمل للشباب والاعتماد على المنتج المحلي في الصناعة.

ويشتمل المشروع على خمسة مصانع، المرحلة الأول مكونة من مصنع واحد وهو مصنع التكسير الأولي لخام الكوارتز بمنطقة منجم الكوارتز في “مروة السويقات” بمرسى علم، والذي يقوم على مساحة 250 ألف م2 لتكسير خام الكوارتز إلى أحجام صغيرة بمقاسات من (3 – 5) سم، وتبلغ الطاقة الإنتاجية بمصنع التكسير الأولي (CPA) في “مروة السويقات” بمرسى علم 140 ألف طن/عام من خلال العمل بعدد ورديتين.

أما المرحلة الثانية فتتكون من ثلاثة مصانع بمنطقة العين السخنة على مساحة 300 ألف م2، وهي: مصنع التكسير الرئيسي لخام الكوارتز لتكسير ناتج مصنع التكسير الأولي إلى حبيبات أصغر بمقاسات من (3 – 5) مم بعد إجراء عمليات الفصل الضوئي والغسيل، ومصنعين لطحن خام الكوارتز إلى حبيبات بالغة الدقة من ناتج مصنع التكسير الرئيسي طبقا للمواصفات المطلوبة لإدخال جزء منها لإنتاج ألواح الكوارتز. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع التكسير الرئيسي (CPB) بالعين السخنة 140 ألف طن/عام من خلال العمل بعدد ورديتين، أما الطاقة الإنتاجية لمصنعي طحن خام الكوارتز (MPA-MPB) بالعين السخنة فتبلغ 140 ألف طن عام من خلال العمل بعدد ورديتين، حيث يتم إنتاج حبيبات بالغة الدقة من ناتج مصنع التكسير الرئيسي طبقًا للمواصفات المطلوبة لإدخال جزء منها لإنتاج ألواح الكوارتز بطاقة إنتاجية تبلغ 438 ألف م2/عام من خلال العمل بعدد ورديتين.