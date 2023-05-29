مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية يعقد جلسة ختام اللقاء السنوى

وفي بداية الاجتماع وجه مجلس الأمناء خطاب شكر وتقدير إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه الدائم علي حضور الاجتماع السنوي لمجلس الأمناء، والدعم غير المحدود الذي يقدمه للمكتبة إيماناً منه بمكانتها ودورها في إنتاج المعرفة وترسيخ قيم العلم والثقافة.

واستمع مجلس الأمناء بتشكيله الجديد إلي تقرير شامل من الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، استعرض من خلاله رؤيته الشاملة لتطوير العمل في المكتبة وخططها المستقبلية بما يتواكب مع تطورات العصر.

كما وافق المجلس علي مجموعة من القرارات المقترحة والتي سوف تُسهم في تعزيز دور ورسالة المكتبة في محيطها العربي والأفريقي والشرق أوسطي والدولي.

وعلي هامش الاجتماع قام أعضاء مجلس الأمناء بجولة تفقدية داخل المكتبة، وعقب انتهاء الاجتماع تم تنظيم جولة سياحية لأعضاء المجلس بمدينة الإسكندرية.