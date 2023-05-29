لص الشقق فى جمصة يعترف: نفذت 15 واقعة سرقة بأسلوب المفتاح المصطنع

كتب سليم على

اعترف عاطل أمام النيابة العامة، متهم بسرقة الشقق السكنية فى جمصة، أنه ارتكب عدد (15) واقعة بأسلوب المفتاح المصطنع بدائرة القسم، وبيعه وتصرفه فى المسروقات لعميل سيء السمعة، وأرشد عن المسروقات.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة بعض المحتويات من داخل الشقة خاصته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" – وآخر عميل"سئ النية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترف أحدهما بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر كالون" باب الشقة باستخدام "مفتاح مصطنع".