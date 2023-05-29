اليوم السابع
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لبنان: البطريرك المارونى يلتقى ماكرون فى باريس غدا

الإثنين، 29 مايو 2023 02:42 م
لبنان: البطريرك المارونى يلتقى ماكرون فى باريس غدا إيمانويل ماكرون - الرئيس الفرنسى
إيمان حنا

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يبدأ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، زيارته إلى باريس غدا الثلاثاء، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي في الصرح البطريركي في بكركي بلبنان.

,من المقرر أن يلتقى الراعى مع الرئيس ماكرون غدا فى قصر الإليزيه ، فور وصوله فرنسا .

تأتى زيارة الراعى إلى باريس تلبية للدعوة الرسمية  التى وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار الجهود التي تبذلها فرنسا من أجل لبنان واللبنانيين، ومن المقرر أن تتم مناقشة أزمة الانسداد الرئاسى فى لبنان. وق موقع "النشرة "اللبنانى .

 وفى تصريحات سابقة له دعا البطريرك الماروني بلبنان بشاره الراعي إلى التوصل إلى مصالحة سياسية في لبنان وصولا إلى استعادة هويته الطبيعية وحياده وتحييده عن الصراعات والنزاعات والحروب الخارجية لكي يكون مكان التلاقي وحوار الأديان والحضارات.

واعتبر الراعي، أن "عدم انتخاب رئيس للجمهورية جريمة"، مشددا على ضرورة الحوار بتجرد وطرح حاجات البلاد داخليا وخارجيا، ومضيفًا أن "تفكيك أوصال الدولة ومؤسساتها الدستورية جريمة وإهمال وهدر مداخيل الدولة في الإدارات والمرافئ البحرية والمطار وأبواب التهريب".

 

 


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بطريرك لبنان يزور باريس



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