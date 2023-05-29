لأول مرة بمشاركة 40 قارئا..انطلاق مقرأة الختمة المرتلة بمسجد سيدى أحمد البدوى

الغربية مصطفى عادل

انطلقت اليوم الإثنين أول مقرأة للختمة المرتلة للقرآن الكريم بمسجد سيدي أحمد البدوى بمدينة طنطا في محافظة الغربية، بمشاركة 40 من كبار قراء القرآن الكريم.

وذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وتيسير قراءته والاستماع إليه، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، وبحضور الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، والشيخ عبد المهيمن السيد محمد وكيل المديرية والشيخ محمد عبد الغني صوله مدير الدعوة.

وخُتمت التلاوة المرتلة بدعاء ختم القرآن الكريم، والدعاء لمصر وشعبها ورئيسها وجيشها ومن يقوم على أمنها والانسانية كلها من كل سوء.