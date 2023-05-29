كيف تؤثر الشيخوخة على شعرك؟

كتبت نهير عبد النبى

إذا كان شعرك أكثر خشونة وجفافًا وصلابة في الأشهر أو السنوات الأخيرة ، فقد يكون ذلك له علاقة بتقدمك في العمر، وحسب ما ذكره موقع verywellhealth يعتبر التحول إلى اللون الرمادي أحد التغييرات العديدة التي يمر بها شعرك مع تقدمك في العمر. ويمكن أن تحدث أيضًا تغييرات في سماكة شعرك وملمسه وموقع نموه و قليل جدًا في بعض الأماكن ، وكثير جدًا في أماكن أخرى يمكن أن تكون هذه التغييرات أكثر دقة ولكنها ليست أقل إزعاجًا لبعض الناس.

يتكون الشعر الذي تراه على رأسك في الواقع من خلايا ميتة تنبثق من بصيلات الشعر المزروعة داخل الطبقات الخارجية من الجلد ، والمعروفة باسم البشرة والأدمة ،﻿ يتكون كل خصلة من بروتين يسمى الكيراتين ومحاطة بطبقة خارجية من المقاييس المتداخلة تسمى بشرة.

يمكن أن يكون سبب شيخوخة الشعر تغيرات وراثية وكيميائية حيوية وهرمونية لبصيلات الشعر بالإضافة إلى "التآكل والتمزق" البيئي للشعر نفسه. يمكن للعناية الجيدة بالشعر أن تقلل من بعض هذه التغييرات ، في حين أن بعض العلاجات يمكن أن تخفي الضرر الذي تفضل ألا يراه الآخرون. ﻿

التغييرات في السماكة والقوام



تعيش الشعرة الواحدة لمدة تصل إلى ست سنوات بالنظر إلى أن الشعر ينمو أقل بقليل من نصف بوصة في الشهر ، فإن الشعر الذي يبلغ طوله 12 بوصة قد تعرض لما يقرب من ثلاث سنوات من الأشعة فوق البنفسجية ، والاحتكاك بالفرشاة ، والحرارة من مجففات الشعر ومكواة التجعيد ، والمواد الكيميائية المستخدمة في التلوين .

يمكن أن يتسبب هذا التآكل والتلف في رفع خلايا البشرة وتنعيمها ، مما يجعل الشعر أكثر خشونة وعرضة للتكسر بمرور الوقت ، قد تنتج البصيلات نفسها شعيرات أرق وأصغر أو لا تنتج أي شعر على الإطلاق يشار إلى هذا باسم الثعلبة الشائخة ، وهي جزء طبيعي من عملية الشيخوخة.

ما تستطيع فعله



تدعي العديد من المنتجات أنها تقاوم آثار الشيخوخة على الشعر نظرًا لأن الشعر ميت تقنيًا بعد خروجه من البصيلة ، فإن هذه الإصلاحات التجميلية تعدل مظهر كل خصلة بدلاً من تغيير بنيتها تشمل الخيارات الشائعة ما يلي:

-المرطبات ، التي تربط الرطوبة بالبشرة ، مما يجعلها تبدو أكثر نعومة

-مكيفات الشعر ، بما في ذلك الزيوت الطبيعية ، والتي تغلق البشرة

-مشتقات فيتامين E الموضعية ، مثل توكوترينول ، والتي قد تقلل الضرر التأكسدي للبشرة 7

-تدعي المنتجات الأخرى أنها تحمي الشعر من الأشعة فوق البنفسجية.

بالإضافة إلى معالجة الشعر بالبلسمات والمرطبات ، تجنب تعريض الشعر للحرارة الزائدة ، بما في ذلك مكواة التجعيد والمكواة المسطحة عند التجفيف بالمجفف ، اترك المجفف على بعد 6 إلى 12 بوصة على الأقل من رأسك.

كيف يتحول الشعر إلى اللون الرمادي



على الرغم من أن العمليات البيولوجية التي تتحكم في شيب الشعر تظل غير واضحة ، فإن شعر الشخص سيتحول في النهاية إلى اللون الرمادي عندما يتوقف إنتاج الميلانين - الصبغة التي تمنح شعرك ولون بشرتك .

بشكل عام ، كلما كانت بشرتك أفتح ، كلما سرعان ما يتحول لون شعرك إلى اللون الرمادي. يبدأ القوقازيون عادة في التحول إلى اللون الرمادي في أوائل الثلاثينيات من العمر ، أي قبل حوالي 10 سنوات من الأشخاص ذوي البشرة الداكنة. 8 شعر الجسم - بما في ذلك الحاجبين ، وشعر العانة ، وشعر الصدر - عادة ما يتأخر كثيرا عن شعر فروة الرأس.

تشير إحدى النظريات إلى أن الشيب هو نتيجة الإجهاد التأكسدي يحدث الإجهاد التأكسدي عندما تقطع الجذور الحرة الحمض النووي في الخلايا المنتجة للميلانين في بصيلات الشعر ، والتي تسمى الخلايا الصباغية ، حتى تتوقف أخيرًا.

قد يفسر هذا لماذا يميل الشعر إلى أن يصبح أكثر خشونة عندما يتحول إلى اللون الرمادي. ترتبط الخلايا الصباغية ارتباطًا وثيقًا بالخلايا التي تبني الكيراتين في جذع الشعرة ، والتي تسمى الخلايا الكيراتينية. كلاهما يقبع في الطبقة القاعدية من البشرة ويخضعان لنفس التعرض للجذور الحرة.