وقال باك سانج جيل، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ـ " إن موقف حكومة كوريا الشمالية هو أنه إذا كان لليابان أن تتخذ قرارًا جديدًا من منظور واسع، وعدم تقيدها بالماضي، والبحث عن طريقة لتحسين العلاقات، لا يوجد سبب لعدم اجتماع الدولتين".

جاء ذلك في رده على تصريحات رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الذي قال في حدث في طوكيو يوم السبت الماضي إنه يعتزم الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لحل قضية المواطنين اليابانيين الذين اختطفوا في السبعينيات والثمانينيات.

وأضاف جيل" نعلم أن رئيس الوزراء الياباني عبر عن رغبته في "قمة اليابان وكوريا الديمقراطية دون شروط مسبقة" كلما سنحت له الفرصة بعد توليه منصبه، لكننا لا نعرف كيف سيحدث هذا، وقد عقدت الدولتان جولتين من اجتماعات ومحادثات القمة سابقا، لكن العلاقات بين البلدين آخذة في التدهور، لذلك من الضروري أن نتذكر بهدوء سبب ذلك، تتحدث اليابان الآن عن "محادثات القمة دون شروط مسبقة" ولكنها في الواقع تطالب بتسوية قضية الاختطاف، التي تم حلها بالفعل، وحق كوريا الشمالية في الدفاع عن النفس، وطرحها كشرط مسبق لتحسين العلاقات بين كوريا الديمقراطية واليابان، لسنا متأكدين مما ستفعله اليابان وماذا تريد، ولكن إذا حاولت إجراء محادثات دون أي مقترحات، يصبح هذا أفضل وقرار جريء لإعادة كتابة التاريخ، وغير ذلك فسيكون خطأ في التقدير ومضيعة للوقت".

وأضاف البيان:" إذا تمسك المرء بالماضي بإصرار، فلن يتمكن من التقدم نحو المستقبل، لذا ينبغي لليابان أن تظهر إرادتها لحل المشكلة بالممارسة وليس بالكلمات".