اليوم السابع
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كهرباء شمال القاهرة تحصل على شهادة اﻷيزو ﻷول مركز خدمة عملاء فى التجمع

الإثنين، 29 مايو 2023 01:58 م
كهرباء شمال القاهرة تحصل على شهادة اﻷيزو ﻷول مركز خدمة عملاء فى التجمع المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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تسلم المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء شهادة الايزو 9001 الخاصة بمركز خدمة عملاء التجمع الاول والخامس من مركز إعداد القادة التابع لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة برئاسة الدكتور حازم الشورى، كأول مركز خدمة عملاء تابع لوزارة الكهرباء يحصل على هذه الشهادة على مستوى الجمهورية.
 
وأوضح المهندس حسام عفيفي فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن مركز خدمة عملاء التجمع اﻷول و الخامس أصبح   اول مركز خدمة عملاء من ضمن حوالى 400 مركز خدمة على مستوى الجمهورية يحصل على شهادة الايزو ع من بين جميع شركات التوزيع التستوزيع الكهرباء الـ 9.
 
وضم فريق الجودة بمركز خدمة عملاء التجمع المسئول عن التأهيل بمركز إعداد القادة كل من رانيا العربي والمهندس عماد السيد و ولاء حسام والمهندس دسوقى محمد و نهال حمدى و محمد نبيل.
 
تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى ، من تنفيذ ما يقرب من 90% من خطة التحول الرقمى فى كافة مجالات القطاع ، من خلال تطوير مراكز خدمه العملاء بجميع الفروع على مستوى الجمهورية و تحويلها لمراكز ذكية و إطلاق تطبيقات على الهاتف المحمول لذوى الهمم ليتمكنوا من الحصول على الخدمة اليكترونيا.
 
 

الكهرباء

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