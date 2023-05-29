كهرباء شمال القاهرة تحصل على شهادة اﻷيزو ﻷول مركز خدمة عملاء فى التجمع

كتبت رحمة رمضان

تسلم المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء شهادة الايزو 9001 الخاصة بمركز خدمة عملاء التجمع الاول والخامس من مركز إعداد القادة التابع لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة برئاسة الدكتور حازم الشورى، كأول مركز خدمة عملاء تابع لوزارة الكهرباء يحصل على هذه الشهادة على مستوى الجمهورية.

وأوضح المهندس حسام عفيفي فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن مركز خدمة عملاء التجمع اﻷول و الخامس أصبح اول مركز خدمة عملاء من ضمن حوالى 400 مركز خدمة على مستوى الجمهورية يحصل على شهادة الايزو ع من بين جميع شركات التوزيع التستوزيع الكهرباء الـ 9.

وضم فريق الجودة بمركز خدمة عملاء التجمع المسئول عن التأهيل بمركز إعداد القادة كل من رانيا العربي والمهندس عماد السيد و ولاء حسام والمهندس دسوقى محمد و نهال حمدى و محمد نبيل.