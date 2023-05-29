كتبت نهير عبد النبى

الفصال العظمي في الكاحل مثل الأشكال الأخرى من هشاشة العظام حالة تزداد سوءًا بمرور الوقت يمكن أن يحدث هشاشة العظام في الكاحل في أي من العظام الثلاثة التي يتألف منها مفصل الكاحل وهى:

-الطرف السفلي من عظمة القصبة (عظم الساق)

- الشظية (العظم الصغير في أسفل الساق)

-الكاحل ( العظم الحامل للوزن المناسب) في التجويف الذي تشكله القصبة والشظية

وضمن سلسلة موضوعات س وج نقدم كل ما تريد معرفته عن هشاشة مفصل الكاحل وفقا لما ذكره موقع verywellhealth

س:ما هي أعراض هشاشة العظام في الكاحل



الألم هو العرض الأساسي لهشاشة العظام في مفصل الكاحل في البداية ، يكون الألم موجودًا مع الحركة أو النشاط (المشي ، وصعود السلالم ، وما إلى ذلك) مع تقدم هشاشة العظام ، يشعر بالألم حتى أثناء الخمول أو الراحة.

-تصلب وتورم المفاصل

-فقد المرونة وحركة المفاصل

-يمكن أن تسبب أعراض هشاشة العظام في الكاحل صعوبة في المشي ، خاصة مع حمل الوزن ، مما قد يؤدي إلى الانزلاق والسقوط.





س:هل يسبب التهاب المفاصل ألم الكاحل ؟



-الفصال العظمي هو مرض تنكسي يصيب المفاصل مع هذا النوع من التهاب المفاصل ، يتآكل تدريجياً الغضروف وهو نسيج صلب ولكنه مرن يغطي نهايات العظام التي تشكل مفصلاً. 3

-ترتبط معظم حالات هشاشة العظام في الكاحل بإصابة سابقة في الكاحل قد تكون الإصابة قد حدثت قبل سنوات من وجود دليل على هشاشة العظام في الكاحل يمكن أن تؤدي الإصابة إلى تلف الغضروف بشكل مباشر أو تغيير آليات مفصل الكاحل.

إلى جانب الإصابة ، يمكن أن تسهم عوامل الخطر التالية في الإصابة بالفصال العظمي في الكاحل أو في أي مفصل آخر ومنها

-تاريخ العائلة

-اختلال المفاصل

-السمنة

-كبار السن

س:هل يمكن أن تؤثر أشكال التهاب المفاصل الأخرى على الكاحل؟



هشاشة العظام في الكاحل شائعة ولكنها ليست النوع الوحيد من التهاب المفاصل الذي يمكن أن يؤثر على عظام القدمين والكاحلين أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ، التهاب المفاصل الصدفي ، التهاب المفاصل الفقاري المحوري ، أو التهاب الفقار اللاصق ، قد تؤثر أيضًا على الكاحل.

يمكن أن تؤدي الإصابات أيضًا إلى هشاشة العظام في الكاحل إذا كان الشخص يؤلم كاحله على سبيل المثال ، كسر أو التواء سيئ - فيمكنه أيضًا أن يصاب بالتهاب المفاصل اللاحق للصدمة .

س:كيف يتم تشخيص هشاشة العظام في الكاحل



يبدأ تشخيص التهاب مفصل الكاحل عادةً بالتاريخ الطبي للمريض يجب على المريض إخطار طبيبه بأي إصابات سابقة في الكاحل وما إذا كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بهشاشة العظام.

يمكن أن يكشف الفحص البدني عن نطاق غير طبيعي للحركة في مفصل الكاحل ، بالإضافة إلى وجود ألم أو تورم أو إيلام حول مفصل الكاحل تشير الكريبتوس ​​(صوت طحن أو فرقعة أثناء تحريك المفصل) إلى احتكاك أطراف العظام التي تشكل المفصل ببعضها البعض.

أثناء الفحص البدني ، يمكن إجراء تقييم لمحاذاة العظام أثناء المشي (تحليل المشي). يقيس التحليل أيضًا خطوة المريض ويختبر قوة الكاحل والقدم.

تساعد الأشعة السينية في تحديد شدة تلف الكاحل ويمكن أن تساعد الأطباء في تقدير مقدار الغضروف المتبقي يمكن للأشعة السينية أو دراسات التصوير الأخرى أيضًا اكتشاف تضييق مساحة المفاصل وتشوه المفاصل الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي تستخدم لتقييم تلف مفصل الكاحل أيضًا.

س:علاج هشاشة العظام في الكاحل



يهدف علاج هشاشة العظام في الكاحل عادةً إلى السيطرة على الألم والحد من الحركة التي تثير الألم يتم تجربة العلاجات غير الجراحية لمرض هشاشة العظام في الكاحل أولاً إذا لم تنجح ، يمكن النظر في الخيارات الجراحية لالتهاب مفصل الكاحل.

تشمل خيارات العلاج غير الجراحية ما يلي:

-الأدوية ( العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات )

-تقويم الكاحل والقدم (AFO) أو دعامة الكاحل

-علاج بدني

-خسارة الوزن

-حقن الستيرويد في المفصل

-زيادة اللزوجة

-تمارين الكاحل لالتهاب المفاصل

تشمل الخيارات الجراحية لمرض هشاشة العظام في الكاحل ما يلي:

-جراحة بالمنظار

-إيثاق مفصل الكاحل (الانصهار)

-استبدال مفصل الكاحل