كل ما تريد معرفته عن سرطان المبيض وأعراضه

كتبت أمل علام

سرطان المبيض، يطلق على هذه الحالة اسم "مرض الهمس"، لأنه يمكن أن ينتقل من المرحلة 1 إلى 3 في غضون عام واحد فقط دون ظهور أعراض، حيث يمكن أن ينتشر النوع الأكثر شيوعًا من سرطان المبيض في غضون أسابيع إلى شهور، تم تشخيص سامانثا وينشتاين بعد أن كانت منتفخة بشكل غريب في سن 25 عامًا.

توفيت الممثلة الأمريكية سامانثا وينشتاين عن عمر يناهز 28 عامًا بعد معركة استمرت عامين ونصف العام مع سرطان المبيض.

هل يمكن أن تتدهور حالة المريض بسرعة عند الإصابة؟

أدركت الكندية أنها مصابة بسرطان المبيض - الذي يصيب واحدة من كل 78 امرأة - حيث تبلغ من العمر 25 عامًا بعد أن أصيبت بانتفاخ غريب، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ويمكن أن يتدهور السرطان بسرعة من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة في غضون عام واحد، ويُطلق عليه "القاتل الفوري"، يمكن أن ينتشر النوع الأكثر شيوعًا من سرطان المبيض في غضون أسابيع.

سرطان المبيض هو سرطان يصيب المبيضين، ويوجد مبيضان وكلاهما متصل بالرحم، يمكن أن ينتشر سرطان المبيض إلى الأمعاء والمثانة المجاورة، إنه ثامن أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء، وهو أكثر شيوعًا عند النساء اللائي تعرضن لانقطاع الطمث ولكنه يمكن أن يصيب النساء في أي عمر، يتم تشخيص حوالي 66% من حالات سرطان المبيض في المراحل الأكثر تقدمًا من المرض.

في وقت التشخيص، سيكون 60 % من سرطانات المبيض قد انتشر بالفعل إلى أجزاء أخرى من الجسم، مما أدى إلى انخفاض معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات إلى 30% من 90% في المرحلة المبكرة.

لماذا يتم تشخيص المرض متأخرًا؟

وأضافت الصحيفة، إنه يتم تشخيصه في وقت متأخر جدًا لأن موقعه في الحوض يعني أن الأعراض يمكن أن تكون غامضة ويصعب التعرف عليها، خاصة في وقت مبكر.

غالبًا ما تكون نفس أعراض الحالات الأقل خطورة، مثل متلازمة القولون العصبي (IBS) أو متلازمة ما قبل الحيض (PMS)

ما هى أكثر أعراض سرطان المبيض شيوعًا؟

الشعور بالانتفاخ باستمرار

انتفاخ البطن

عدم الراحة في منطقة البطن أو الحوض

الشعور بالامتلاء السريع عند الأكل، أو فقدان الشهية

الحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد أو بشكل عاجل

متى يمكن مراجعة الطبيب؟

كنت تشعر بالانتفاخ في معظم الأيام خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إذا كان لديك أعراض أخرى لسرطان المبيض لا تختفي - خاصة إذا كان عمرك أكثر من 50 عامًا أو لديك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان المبيض أو الثدي، حيث قد تكون أكثر عرضة للإصابة.