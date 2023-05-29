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قلوب كالحجارة.. ضبط أب يعذب ابنته ضربا بالزاوية الحمراء

الإثنين، 29 مايو 2023 02:07 م
قلوب كالحجارة.. ضبط أب يعذب ابنته ضربا بالزاوية الحمراء وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن تعرض طفلة للتعذيب من قبل والدها بالقاهرة.
 
بالفحص ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد الطفلة وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية بالقاهرة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم "تم إسعافها بإحدى المستشفيات"، وبسؤالها قررت بقيام والدها بمداومة التعدي عليها بالضرب بالأيدي "نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها"، وباستدعاء والدها ومواجهته قرر بارتكابه الواقعة بقصد تأديبها مدعياً قيامها بسرقة مبالغ مالية منه دون علمه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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