قلم هتلر للبيع فى مزاد علني.. "جارديان": سعره قد يصل لـ80 ألف إسترليني

كتبت نهال أبو السعود

قلم رصاص مطلي بالفضة يزعم انه ملك لادولوف هتلر سيباع في مزاد في بلفاست ويقدر ان يتراوح سعره من 50 الى 80 الف جنيه إسترليني.



قلم هتلر فى مزاد

قالت الجارديان انه من الُمعتقد أن القلم كان هدية للديكتاتور النازي السابق من شريكته إيفا براون في عيد ميلاده الثاني والخمسين في 20 أبريل 1941.

اشتري احد الهواة القلم الرصاص في الأصل في مزاد عام 2002 ، كتب عليه "Eva" بالألمانية والأحرف الأولى "AH".

وسيشمل مزاد بلومفيلد في بلفاست الذي سيقام الشهر المقبل، بيع قطع تاريخية تتضمن صورة أصلية موقعة لهتلر وعفوًا نادرًا مكتوبًا بخط اليد من الملكة فيكتوريا مؤرخًا إلى عام 1869 للمتمردين الأيرلنديين المدانين بالخيانة.

قال كارل بينيت، العضو المنتدب لدار المزادات ، إنهم يتوقعون اهتمامًا من جميع أنحاء العالم، وقال: "تكمن أهمية قلم الرصاص الشخصي المحفور لهتلر في حقيقة أنه يساعد على كشف جزء مخفي من التاريخ ، مما يعطي نظرة ثاقبة فريدة على علاقات هتلر الشخصية ، والتي أخفاها عن أعين الجمهور".

وتابع أن الكثير من جاذبية هتلر خلال فترة حكمه مستمدة من هويته كاب للامة الألمانية الذي رفض الارتباط الشخصي لصالح الولاء لبلده، وقال: "رمز الحب هذا لقلم رصاص شخصي من إيفا في عيد ميلاده يساعد في الكشف عن الخداع وراء واجهة هتلر العامة."

قال بينيت أنه يمكن أن يفهم لماذا قد يكون لدى الناس تحفظات على بيع وجمع الأشياء الخاصة بالديكتاتور.

واكمل: "لكن بالنسبة لي، بصفتي جامعًا متطورًا للأشياء العسكرية، فإنهم يحتفظون بقطعة من ماضينا ويجب معاملتهم على أنها أشياء تاريخية ، بغض النظر عما إذا كان التاريخ الذي يشيرون إليه من أكثر الأحداث ظلمةً وإثارة للجدل في التاريخ المسجل"